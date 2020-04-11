МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит снижать налогооблагаемую прибыль компаниям, покупающим средства защиты и оборудование для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ вносит в Налоговый кодекс РФ изменения, которые относят к расходам при исчислении налога на прибыль организаций траты на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом.

Законопроект направлен на снижение у налогоплательщиков издержек, обусловленных борьбой с COVID-19, его принятие и реализация будут способствовать обеспечению населения средствами защиты и профилактики против коронавируса, поясняет кабмин.

Заместитель руководителя главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский говорил 9 апреля журналистам, что в России зарегистрировано девять отечественных тест-систем для выявления коронавируса. Причем они все качественные, отмечал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.