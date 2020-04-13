МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Основатель и руководитель компании Tesla, Илон Маск рассказал покупателям, для чего в электрокарах производителя устанавливается видеокамера над салонным зеркалом.
Эта камера в салоне появилась уже на самых первых электрических автомобилях ряда Tesla Model 3.
Она встроена во внутреннее зеркало заднего вида и была направлена на водителя.
Многие покупатели электромобилей компании Маска бились над загадкой её предназначения.
Маск в своем микроблоге в Twitter написал, зачем это было сделано.
Камеру установили с целью пресечения случаев вандализма в салоне автономных такси. Если пассажир Robotaxi Tesla случайно либо намеренно нанесет ущерб оборудованию машины или его салону, то эти действия будут записаны и послужат основанием для возмещения нанесенного ущерба владельцам авто.
https://1prime.ru/business/20200413/831253524.html