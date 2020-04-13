С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — ПРАЙМ. Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") возобновит производство с 13 по 17 апреля, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

Ранее сообщалось, что завод Hyundai в Петербурге приостановил производство с 30 марта согласно указу президента РФ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

"В период с 13 по 17 апреля российский завод компании Hyundai Motor возобновляет производство автомобилей, работая в одну сокращенную производственную смену. Большая часть сотрудников офиса будет работать удаленно. Таким образом, на заводе будет присутствовать минимально необходимое количество сотрудников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заводом предусмотрен комплекс мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции. В частности, разработан стандарт безопасности в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача, а также ужесточены требования, предъявляемые к санитарному режиму на заводе, режиму доступа на территорию, к санитарной обработке помещений, обеспечению сотрудников средствами защиты.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге. Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.