МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Завод Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) обеспечил выполнение всех предписаний Роспотребнадзора и с 13 апреля возобновил работу как системообразующее предприятие, входящее в группу Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении компании.

"В рамках производственной деятельности планируется изготовление и отгрузка автомобилей Ford Transit по заказу крупных партнёров, в том числе специальных версий. Автомобили по заказу корпоративных клиентов предназначены для доставки продуктов и товаров первой необходимости, перевозки пассажиров, а также будут использованы учреждениями социальной направленности. Работу на заводе продолжат те сотрудники, которые непосредственно участвуют в производстве и отгрузке автомобилей с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все сотрудники обеспечены защитными масками, организована возможность постоянной гигиены рук с применением кожных антисептиков на рабочих местах, приём пищи в специально отведённых местах с использованием одноразовой посуды и дистанция между сотрудниками не менее 1,5 метра, а при входе на предприятие производится измерение температуры тела сотрудников с использованием дистанционных градусников, последующий контроль выполняется на рабочих местах.

До этого на прошлой неделе "АвтоВАЗ", УАЗ, "Группа ГАЗ" и калининградский "Автотор" сообщили о возобновлении работы главных сборочных конвейеров на своих предприятиях с понедельника, 13 апреля. Таким образом, это "вторая волна" запуска автозаводами своих производств после вынужденной остановки, вызванной указом президента России о нерабочих днях суммарно на месяц с 30 марта по 30 апреля, которые были введены для противодействия распространению коронавируса.

В понедельник, 6 апреля, "Камаз" после недельного простоя, стоившего компании, по словам гендиректора Сергея Когогина, около 2 миллиардов рублей, запустил конвейер. Его примеру частично последовали предприятия "Группы ГАЗ" и группы Sollers. УАЗ возобновит сборку машин 13 апреля, а завод СП Mazda Sollers на Дальнем Востоке, получив разрешение местных властей, запустился уже 6 апреля, сообщала компания. "АвтоВАЗ" неделю назад вывел на работу лишь менеджеров учета и отчетности, а также тех, кто занимается разработкой новых проектов.

Иностранные автоконцерны, ведущие сборку в России, за исключением китайского Haval и СП Mazda Sollers, предпочитали пока сохранять режим нерабочего времени на своих заводах.