МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В России, не смотря на снижение спроса, автодилеры подняли цены на свой товар. Как пишет "Коммерсант", снижение спроса из-за пандемии коронавируса не послужило стоп-фактором для роста цен на автомобили.

Все основные производители и импортеры к началу апреля уже обновили прайс-листы.

Главным поводом для роста цен стало падение курса рубля по отношению к мировым валютам.

Стоимость машин в первом квартале текущего 2020 года выросла в среднем на 2-5%, подсчитали в "Авилоне". Сюда заложены колебания курса национальной валюты, а также повышение ставок утильсбора и инфляция.

Из-за этого продукция бренда Hyundai подорожала в среднем на 2%, Volvo — на 2-3%, Cadillac и Chevrolet подорожали еще в январе от 3 до 5 процентов, в зависимости от модели. Машины Audi подорожали в среднем 2,5%, бренд Jeep — на 3%, Mercedes Benz — 3,5%, Volkswagen —3-5%.

Volkswagen, сообщает "Европлан", поднял цены в марте на 30-100 тысяч рублей. В этом же месяце подняли цены и на модели Haval.