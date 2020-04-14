МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Водителей такси в Москве, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

В пресс-службе напомнили, что со среды 15 апреля у всех пассажиров такси будут проверять пропуска.

"Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции", — говорится в сообщении.