МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) немецкого автомобильного концерна Daimler до "ВВВ+" с "А-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в релизе агентства.

"Понижение отражает ухудшение финансового профиля Daimler и ожидания Fitch относительно того, что восстановление будет медленным. Fitch ожидает, что в ближайшие один-два года длительная слабая экономическая ситуация и ее влияние на продажи новых легковых автомобилей и грузовиков усугубят основные проблемы группы", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Стабильный прогноз отражает ожидания Fitch относительно восстановления продаж во втором полугодии текущего года и в 2021 году, хотя и до более низкого уровня, чем агентство ожидало первоначально.

Daimler, по мнению Fitch, обладает более слабой конкурентой позицией на рынке, хотя эта слабость частично компенсируется устойчивой позицией компании в премиальном сегменте.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году. Штат компании по состоянию на конец 2019 года составлял около 298,7 тысячи человек.