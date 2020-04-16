МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Власти Китая нашли способ поддержать автомобильную отрасль, которая сейчас переживает сильнейший кризис. Как пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли, гражданам страны предоставят субсидии в размере до $1,4 тысячи на покупку новых машин.

Из-за пандемии коронавируса в первом квартале текущего года в Китае продажи автомобилей рухнули на 42% по сравнению с 2019 годом, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.

В феврале продажи авто упали на 79%: в стране, где население насчитывает 1,4 миллиарда человек, продали только 310 тысяч автомобилей.

В марте продажи сократились на 43%.

Автомобильная отрасль — одна из крупнейших для экономики Китая. Свыше 40 миллионов человек так или иначе связаны с автопроизводством: в год эта отрасль приносит более $1 триллиона, это составляет около 10% от общего объема производства.

Что касается мирового автомобильного рынка, то он тоже находится в прямой зависимости от Китая. В частности, на покупателей в Китае приходится 40% от общего объема продаж автомобилей Volkswagen и General Motors.

Поясняется, что производство автомобилей в Китае уже начало возобновляться, но пока говорить про возвращение этого сектора экономики к докризисным показателям рано. Спрос на новые авто значительно замедлился еще до вспышки вируса: общие продажи автомобилей в 2019 году в Китае упали примерно на 8%.