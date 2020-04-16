Роскачество обнаружило в творожной массе кишечную палочку и плесень
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Проверки творожной массы Роскачеством показали наличие в этом виде молочной продукции у ряда торговых марок бактерии кишечной палочки и превышения по содержанию плесени.
Об этом в четверг сообщает Роскачество.
"Проверку Роскачества прошла творожная масса с изюмом 19 наиболее распространённых на российском рынке торговых марок – вся продукция отечественного производства. Стоимость массы составляла от 22 до 60 рублей за 100 граммов продукции", — говорится в сообщении.
Эксперты зафиксировали в продукции нескольких торговых марок нарушения по безопасности. В частности, в творожной массе одного бренда были найдены группы бактерий кишечной палочки.
У пяти торговых марок были выявлены превышения по содержанию плесени.
Еще в одном образце обнаружено повышенное содержание свинца.
Образцы товара исследовались на содержание 27 наименований антибиотиков. Следы препаратов выявлены у двух торговых марок: в одном — следовые количества клоксациллина, в другом – линкомицина.
Два образца, которые заявлены производителем как соответствующие ГОСТу, не дотягивали до требований по содержанию жиров (не менее 23%).
Три товара, изготовленных якобы по ТУ, содержание жиров расходилось с маркировкой.
В остальных случаях были выявлены превышения относительно заявленной жирности.
"Это не экономия на сырье, а скорее недостаточный контроль на производстве", — считают эксперты Роскачества.
Также отмечается, что в ряде исследованных товаров были обнаружены излишки сыворотки, а во вкусе у некоторых из них отмечены прогорклость, повышенная кислотность и мучнистость.
"По консистенции есть замечания к излишку сыворотки. Ее не должно быть много – излишки характерны для творожной массы с низким содержания жира", — подытоживает Роскачество.
https://1prime.ru/business/20200416/831273392.html