МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Проверки творожной массы Роскачеством показали наличие в этом виде молочной продукции у ряда торговых марок бактерии кишечной палочки и превышения по содержанию плесени.

Об этом в четверг сообщает Роскачество.

"Проверку Роскачества прошла творожная масса с изюмом 19 наиболее распространённых на российском рынке торговых марок – вся продукция отечественного производства. Стоимость массы составляла от 22 до 60 рублей за 100 граммов продукции", — говорится в сообщении.

Эксперты зафиксировали в продукции нескольких торговых марок нарушения по безопасности. В частности, в творожной массе одного бренда были найдены группы бактерий кишечной палочки.

У пяти торговых марок были выявлены превышения по содержанию плесени.

Еще в одном образце обнаружено повышенное содержание свинца.

Образцы товара исследовались на содержание 27 наименований антибиотиков. Следы препаратов выявлены у двух торговых марок: в одном — следовые количества клоксациллина, в другом – линкомицина.

Два образца, которые заявлены производителем как соответствующие ГОСТу, не дотягивали до требований по содержанию жиров (не менее 23%).

Три товара, изготовленных якобы по ТУ, содержание жиров расходилось с маркировкой.

В остальных случаях были выявлены превышения относительно заявленной жирности.

"Это не экономия на сырье, а скорее недостаточный контроль на производстве", — считают эксперты Роскачества.

Также отмечается, что в ряде исследованных товаров были обнаружены излишки сыворотки, а во вкусе у некоторых из них отмечены прогорклость, повышенная кислотность и мучнистость.

"По консистенции есть замечания к излишку сыворотки. Ее не должно быть много – излишки характерны для творожной массы с низким содержания жира", — подытоживает Роскачество.