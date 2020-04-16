МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Продажи автомобилей класса "люкс" в России в январе-марте 2020 года выросли на 10% в годовом выражении — до 297 единиц, следует из сообщения аналитического агентства "Автостат".

"Свыше 40% из них (129 штук) пришлось на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. Также россияне за этот период стали обладателями 66 новых машин Bentley, 40 — Rolls-Royce, 34 — Lamborghini, 22 — Maserati, 4 Ferrari и 2 — Aston Martin", — подсчитали аналитики.

При этом около 60%, или 178, таких роскошных автомобилей купили москвичи, еще 36 — жители Московской области, на Санкт-Петербург пришлось 28 автомобилей люксового сегмента, на Краснодарский край — 15, на Свердловскую область — 6, по три машины класса "люкс" приобрели жители Красноярского края, Ростовской и Рязанской областей, по 2 роскошных автомобиля поставлено на учет в Нижегородской и Саратовской областях, Республике Коми, Республике Татарстан, еще в 17 субъектах приобретено по 1 такому автомобилю, следует из данных "Автостата".

Эксперты отмечают, что в марте было реализовано 130 люксовых автомобилей, что всего на 5 единиц больше, чем в марте 2019 года. "С учетом того, что и январь 2020 года в этом сегменте не отличался высокими продажами, можно утверждать, что 10%-ный рост по итогам 1 квартала — целиком и полностью заслуга февральского всплеска", — уточняют они.