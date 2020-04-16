МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" перерегистрировал бывшее совместное предприятие GM-Avtovaz на "Лада Запад Тольятти", следует из сообщения компании.

В декабре 2019 года "АвтоВАЗ" подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании, совместное предприятие должно было стать 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ". Компания уже тогда говорила, что в процессе интеграции автомобиль получит бэйдж Lada, других изменений не планировалось.

"15 апреля бывшее ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" перерегистрировано в ЕГРЮЛ как АО "Лада Запад Тольятти". Новое название отражает принадлежность предприятия к группе "АвтоВАЗ" и находится в логике нейминга 100%-дочерних структур группы", — говорится в сообщении.

Выпуск продукции на ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" начался в 2002 году, основной моделью является внедорожник Niva, который был разработан на "АвтоВАЗе" и в 2020 году будет интегрирован в модельный ряд Lada.