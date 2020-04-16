МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" внедрил систему заказа автомобилей через интернет, так можно купить любую модель Lada, говорится в сообщении компании.

"С 15 апреля Lada внедрила систему онлайн-заказа автомобилей. Для заказа и приобретения доступны все модели Lada из наличия у официальных дилеров. Чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо выбрать понравившийся автомобиль Lada на сайте lada.ru. Клиенты по-прежнему имеют возможность проверить автомобили, имеющиеся на складе у предпочитаемого дилера, и отправить свои контакты для обратного звонка. Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации выбранного автомобиля и обсуждения деталей сделки, в том числе на условиях trade-in или с использованием кредита, установки дополнительного оборудования", — поясняет компания.

После оплаты, в зависимости от ситуации в регионе, автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора, уточняет "АвтоВАЗ".

В то же время, по данным ассоциации автодилеров РоАД и самих автодилеров, в Москве и Московской области на этой неделе полностью запрещена работа автосалонов, включая сервисное обслуживание машин, которое еще на прошлой недели было доступно в Подмосковье. Наиболее распространенное предложение дилеров сейчас — оставить заказ на автомобиль, чтобы получить его после снятия ограничительных мер.