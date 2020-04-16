МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Американский автоконцерн Ford рассматривает возможность возобновления остановленного в середине марта производства в Германии 4 мая, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя компании.

"Это относится к заводам в Кельне и Зарлуи. Объем производства зависит от международных цепочек поставок и потребительского спроса", — сказал представитель Ford.

Ford 17 марта сообщил, что временно прекращает производство автомобилей в Европе из-за коронавируса. В частности, с 19 марта были закрыты заводы Ford в Кельне и Зарлуи в Германии, а также в Крайове в Румынии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 191 тысячи сотрудников по всему миру.