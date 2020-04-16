МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Японская Hino отзывает 3 522 фургона 300-й серии в России из-за возможных проблем со стояночным тормозом, следует из сообщения Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 3 522 транспортных средств марки Hino 300 Series (тип L5). Программа мероприятий представлена "Хино Моторс", являющимся официальным представителем изготовителя Hino на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с июня 2011 года по март 2017 года", — отмечается в сообщении.

"Причина отзыва транспортных средств: при задействовании стояночного тормоза поднятием рычага вверх стопор храпового механизма под действием пружины свободным концом может входить в зацепление с колесом не полностью…. В этом случае усилие привода стояночного тормоза может оказаться недостаточным для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности", — поясняет Росстандарт.

Ведомство напоминает, что уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, но одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. На транспортных средствах будет выполнена замена рычага стояночного тормоза, все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, добавляет Росстандарт.