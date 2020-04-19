ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — ПРАЙМ. По автопрому РФ в апреле точно будет спад, и сколько он продлится — неизвестно, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Автопром — март месяц был такой резкий всплеск по рынку, почти на 20% — то есть, скупались все складские остатки. И рост производства был даже небольшой, там около 10-12% по некоторым сегментам автопрома. Это произошло понятно по какой причине — произошло резкое изменение курса рубля, он подешевел, и покупатели просто таким образом материализовывали свои накопления, переводя их в автомобили", — сказал министр в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Абсолютно очевидно, в апреле мы ожидаем спада, и мы не можем точно прогнозировать, сколько этот спад или стагнация продлится, и в частности по автопрому, и там по предприятиям металлургии, которые связаны непосредственно", — также добавил он.