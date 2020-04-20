МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В России в краткосрочной перспективе от ситуации с распространением коронавируса наиболее всего пострадают сферы экономики, теснос вязанные с туризмом и офлайновыми развлечениями. Их ждет "катастрофическая ситуация", пишет "МК" со ссылкой на главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха.

Он отметил также, что некоторые сектора российской экономики не пострадают.

"В краткосрочном плане пострадает все, что связано с туризмом, с офлайновыми развлечениями. Там просто катастрофа! А вот продовольственная розница и сельское хозяйство будут чувствовать себя замечательно, если только не случится неурожай. Относительно неплохо будут обстоять дела в сфере непродовольственной розницы: там большой отложенный спрос, и, как только пандемия закончится, люди снова начнут затариваться", — рассказал Табах изданию.

Практически ничего не потеряют работники компаний инфраструктуры, в том числе — занятые в сфере ЖКХ.