МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Автомобильный концерн Volkswagen договорился о компенсации на общую сумму 620 миллионов евро 200 тысячам пострадавших от дизельного скандала владельцев автомобилей в рамках досудебного урегулирования коллективного иска, сообщается в пресс-релизе концерна.

Средства начнут выплачивать с 5 мая. В зависимости модели и возраста приобретенного дизельного автомобиля покупатели могут получить от 1350 до 6250 евро.

В ближайшие дни будет обработано еще около 21 тысячи случаев. По окончанию проверки владельцев автомобилей сразу известят.

"Большое число заключённых сегодня мировых соглашений показывает, что наши клиенты нашли справедливым предложение, и что путь к заключению индивидуальных мировых соглашений сработал хорошо", — заявила представитель компании Хильтруд Вернер.

Клиенты Volkswagen до 20 апреля могли отказаться от иска и согласиться на досудебное урегулирование. Но из-за высокого интереса такую возможность продлили до 30 апреля.

Ранее в Volkswagen сообщили, что компания и Федеральный союз по защите прав потребителей достигли соглашения о компенсациях покупателям автомобилей с дизельными двигателями в рамках досудебного урегулирования коллективного иска. Как отметили в компании, общая сумма компенсации составит 830 миллионов евро.

Федеральный союз по защите прав потребителей и немецкий автомобильный клуб ADAC ранее обратились в суд с коллективным иском к Volkswagen. Целью иска является "определение, что VW посредством манипуляций с программным обеспечением преднамеренно и злонамеренно нанес ущерб покупателям и должен предоставить компенсации", сообщали в союзе.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках дизельного скандала.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.