КАЛИНИНГРАД, 20 апр — ПРАЙМ. Производство кроссовера KIA Seltos по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку, началось на калининградском заводе "Автотор", сообщила пресс-служба предприятия.

"На калининградском заводе "Автотор" началось производство компактного кроссовера KIA Seltos по полному циклу. Seltos становится четвертой моделью бренда, после седана Cerato, городского кроссовера Soul и среднеразмерного кроссовера Sorento (II поколения), выпускаемой в Калининграде по полному циклу (сварка, окраска, сборка)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для производства KIA Seltos в эксплуатацию ввели сварочную линию с усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением. Они обеспечивают дополнительный контроль качества сварки. Сварочная линия позволяет производить до 30 тысяч кузовов в год. Здесь работают более 100 человек. Общая стоимость инвестиций в установку и наладку оборудования составила около 20 миллионов евро.

На "Автоторе" добавили, что производство новой модели со сваркой и окраской кузова запустили с опережением графика, который установлен в соответствии со Специальным инвестиционным контрактом (СПИК), подписанным "Автотором" с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2 миллиона автомобилей.