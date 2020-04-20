НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — ПРАЙМ. Горьковский автозавод с 20 апреля перешел на четырехдневный режим работы из-за падения спроса на коммерческий транспорт, сообщает пресс-служба "Группы ГАЗ".

Горьковский автозавод (ГАЗ) возобновил работу, запустив основные производства 13 апреля. Производство на заводе было приостановлено с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство ГАЗа.

"С 20 апреля ГАЗ переходит на сокращенный график: завод будет работать четыре дня в неделю. Необходимость введения дополнительных нерабочих дней даже после двухнедельного простоя в первой половине месяца является следствием глубокого падения спроса в секторе коммерческого транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие индивидуальные предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса, которые составляют основу клиентской базы ГАЗа, лишились доходов, и резервов для инвестиций в транспорт на ближайшие месяцы у большинства таких заказчиков нет. Подчеркивается, что в итоге объем заказов ГАЗа на апрель упал на 70% от среднемесячного уровня, на май-июнь – на 85-90%.

"Загрузка конвейеров и в принципе возможность работы Горьковского автозавода в мае и июне будет зависеть от наличия заказов из госсектора. Если государство примет решение о закупке коммерческих автомобилей и автобусов для нужд различных госучреждений и ведомств, госкомпаний, и если они получат дополнительные стимулы со стороны правительства на замену устаревшей техники в 2020 году, появится возможность загрузки ГАЗа и всей цепочки поставщиков узлов и компонентов, которая включает около 3,7 тысячи российских производителей", — подчеркивается в сообщении пресс-служба "Группы ГАЗ".

Также, по мнению компании, важно ускоренно запустить программы ежегодного пополнения парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. "В предыдущие годы основные закупки по этим направлениям проводились с конца третьего квартала, сегодня кризисная ситуация требует изменения сроков их запуска. Закупка медицинских машин на 5,2 миллиарда рублей, о которой было объявлено в апреле, была распределена без учета глубины локализации моделей различных поставщиков и количества сотрудников, работающих на получивших заказы предприятиях. Из-за этого объем заказа, полученный ГАЗом, составил только полтора дня работы конвейера", — сообщает пресс-служба.

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин отметил, что каждый день работы конвейера Горьковского автозавода дает загрузку не только самому предприятию, но и тысячам компаний-смежников.

По его мнению, госзаказ на коммерческие автомобили и автобусы – это эффективная альтернатива компенсации простоев из госбюджета, субсидирования временной занятости или выплатам пособий по безработице, которые неизбежны в случае остановки отрасли.

"Более того, такой заказ позволит не только поддержать высокотехнологичные отрасли промышленности в период кризиса, но и создаст условия для выхода из него. На сегодняшний день резервы для заказа коммерческого транспорта есть только в госсекторе. Необходимо довести этот заказ до производств с высокой степенью локализации и дать ликвидность всей цепочке поставщиков в автокомпонентной отрасли", — подчеркнул Сорокин.