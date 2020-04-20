МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин в России в 2020 году снизятся на 25-37% по сравнению с 2019 годом из-за коронавируса и составят 1,3-1,1 миллиона автомобилей, следует из прогноза консалтинговой компании The Boston Consulting Group по влиянию коронавируса на автопром.

Согласно прогнозу, в апреле продажи на российском рынке наиболее вероятно снизятся на 110-118 тысяч единиц техники, что в конечном итоге приведет к падению годовых продаж на 25-37% соответственно. В оптимистичном сценарии прогноза, продажи в 2020 году снизятся на 19%, до 1,4 миллиона машин, в самом худшем случае рынок провалится на 48%, до 900 тысяч автомобилей, следует из документа.

При этом, согласно расчетам BCG, наиболее вероятным сценарием в отношении российского авторынка в 2021 году представляется снижение продаж на 12-18% при максимально возможной амплитуде от —3% до —31% в зависимости от сценария, говорится в прогнозе.

Вместе с тем, мировые продажи автомобилей из-за коронавируса в 2020 году в лучшем случае потеряют 10-16% и составят 55,9-51,8 миллионов автомобилей, а в худшем — снизятся на 22-38% — до 48,2-38,2 миллиона машин, следует из прогноза аналитиков. Мировые продажи в контексте исследования предполагают рынки Европы, США и Китая, отмечает BCG.