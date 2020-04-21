МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Официальные дилеры крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ"начали проверять двигатели всех машин на наличие чип-тюнинга.

Как пишет портал Drive2 со ссылкой на пользователей, при обнаружении любого вмешательства в прошивку штатного агрегата, действие гарантии перестане распространяться на мотор автомобиля.

Сотрудники дилерских центров получат специальное программное обеспечение, установленное на планшеты.

Новая программа будет считывать прошивку электронных блоков управления, а также выявлять вмешательство.

Любые такие изменения заводских настроек мотора будут считаться отклонением от нормы, оповещение будет поступать на планшеты сотрудников.

Как прокомментировали эксперты автомобильного рынка, скрыть такие изменения прошивки не помогут даже различные варианты маскировок, которые делают компании, специализирующиеся на чип-тюнинге автомобильных двигателей.