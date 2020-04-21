МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Daimler и шведский автоконцерн Volvo заявили о создании совместного предприятия (СП) на паритетных началах по производству топливных элементов для транспортных средств большой грузоподъемности, говорится в сообщении на сайте Daimler.

Компании подписали предварительное соглашение о создании нового совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой, производством и продажей систем топливных элементов для транспортных средств большой грузоподъемности. Volvo приобретет 50% доли в СП на сумму около 600 миллионов евро. Подписание окончательного соглашения ожидается к третьему кварталу, а завершение сделки — к концу текущего года.

Volvo и Daimler будут иметь равные доли предприятия, которое будет действовать как автономная организация. Тем не менее, компании продолжат конкурировать в других областях бизнеса. Компании считают, что создание совместного производства сократит затраты на разработку и ускорит внедрение систем топливных элементов на рынок в условиях нынешнего экономического спада, отмечается в релизе.

"Объединение опыта Volvo и Daimler в этой области для ускорения темпов развития отрасли выгодно как для наших клиентов, так и для общества в целом", — приводятся в сообщении слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году. Штат компании по состоянию на конец 2019 года составлял около 298,7 тысячи человек.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.