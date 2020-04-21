МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Росстандарт информирует о согласовании программ проведения добровольного отзыва 494 автомобилей марки Mercedes-Benz G-класса, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что программа мероприятий представлена АО "Мерседес-Бенц Рус" — официальным представителем Mercedes-Benz на российском рынке.

"Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с мая по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств являются жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом. На транспортных средствах необходимо изменить прокладку жгутов электропроводов передних дверей, а в случае повреждений – заменить жгут электропроводов на затронутых автомобилях", — поясняет Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину для ремонта, все работы будут бесплатными для владельцев, подчеркивает ведомство.