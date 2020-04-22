МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Инженер и глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что новый электрический пикап Cybertruck сможет некоторое время держаться на плаву в случае, если окажется в воде.

Он это мизобретатель написал своем микроблоге в твиттере.

Маска спросил один пользователь сети — любитель рыбалки и охоты — можно ли будет на Tesla Cybertruck пересекать ручьи без опаски что-либо повредить в машине.

В ответ Маск заявил, что новый пикап сможет плавать "некоторое время".

При этом он не уточнил, сколько именно пройдёт времени до момента, когда электрокар начнёт тонуть.

Однако, проверить это на практике пользователи смогут еще не скоро: осенью прошлого года было объявлено, что запуск серийного производства пикапа запланирован только на конец 2021 года.

Tesla получила свыше полумиллиона заказов на новый пикап и каждый клиент заплатил возвратный депозит в размере 100 долларов.

Ожидается, что первой в продажу поступит средняя модификация Cybertruck, оснащенная двумя электро­моторами. машина будет обладать запасом хода свыше 480 километров. Цена — от $ 49 900 (3,8 миллиона рублей).