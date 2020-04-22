МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Сервис каршеринга "Делимобиль" предоставит автомобили из своего автопарка для доставки заказов из магазинов, первым к проекту подключилась "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group), говорится в сообщении X5.

"Делимобиль" выделяет из своего автопарка автомобили, которые будут закреплены за конкретными курьерами. На время пандемии и ввиду временной приостановки работы каршеринга для частных пользователей "Делимобиль" будет работать только в формате доставки, сотрудничая исключительно с юридическими лицами. Первым к пилотному проекту подключился сервис экспресс-доставки из магазинов сети "Пятерочка", — говорится в сообщении.

Директор по цифровым дистанционным сервисам X5 Владимир Холязников отметил, что дистанционный заказ и доставка продуктов является востребованной услугой для граждан на самоизоляции. "Спрос на такие сервисы превышает предложение, и мы рады, что можем по-новому использовать возможности каршеринга — для быстрой доставки из "Пятерочки", — приводятся в релизе слова Холязникова.

"Возможность получить услугу доставки "под ключ", с автомобилем и курьером, сейчас востребована на рынке как никогда. И мы будем рады помочь компаниям организовать этот процесс полностью", — добавил основатель сервиса "Делимобиль" Винченцо Трани.