МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян с 13 по 19 апреля, на третьей неделе, объявленной нерабочей для предотвращения распространения коронавируса, увеличились на 24,9% по сравнению с предыдущей неделей — в среднем российская семья потратила на повседневные товары 4413 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.

"На неделе с 13 по 19 апреля объем повседневных расходов типичной российской семьи увеличился и достиг отметки в 4 413 рублей. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 879 рублей больше, чем неделей ранее", — говорится в исследовании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на прошлой неделе увеличились на 47 рублей, или на 1,1%. При этом расходы с 13 по 19 апреля оказались ниже среднего значения за последний год на 0,6%, или на 25 рублей.

С 6 по 12 апреля расходы также росли, но меньшими темпами — лишь на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей (с 30 марта по 5 апреля), когда объем повседневных расходов россиян просел почти вдвое.