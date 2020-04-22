МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan возобновит производство в Барселоне и на других проектах в Испании, приостановленное в середине марта, сообщается на сайте компании.

"Производство автомобилей будет возобновлено в Барселоне… 4 мая. Некоторые проекты начнут работу в Кантабрии и Авиле 27 апреля", — говорится в сообщении.

Nissan приостановил производство в Испании 13 марта, в Великобритании — 17 марта, в России — 30 марта.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun. Штат компании насчитывает около 138 тысяч человек.