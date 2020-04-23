МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault от участия в "АвтоВАЗе" в первом квартале 2020 года сократилась в годовом выражении на 8,6%, до 701 миллиона евро, говорится в отчете французской компании.

Мировой объем продаж автомобилей группы Renault в минувшем квартале составил почти 673 тысячи единиц, что на 25,9% ниже показателя годичной давности. В Европе компания реализовала 321,8 тысячи автомобилей, из них 110,5 тысячи приходится на Францию. Объем продаж автомобилей группы Renault в России в минувшем квартале составил 115,713 тысячи единиц, рыночная доля компании в стране составила 29,04%. Таким образом, по объему продаж в первом квартале Россия вышла на первое место среди 15 крупнейших рынков для группы.

Общемировой объем продаж автомобилей марки Renault в первом квартале составил 427,9 тысячи авто, что на 25,8% ниже показателя годичной давности. Объем продаж автомобилей марки Lada в минувшем квартале составил 90,5 тысячи единиц, что на 3,2% ниже показателя годичной давности.

При этом общая выручка группы за первые три месяца текущего года составила 10,125 миллиарда евро, сократившись на 19,2% в годовом выражении. "На фоне пандемии коронавируса Covid-19 в первом квартале 2020 года на мировом автомобильном рынке наблюдалось снижение на 24,6% по сравнению с первым кварталом 2019 года", — пишет компания.

Группа Renault отмечает, что прогноз на 2020 год пока не определен из-за неясности с перспективами влияния коронавируса. "На сегодняшний день влияние, которое окажет эта пандемия на результаты группы, все еще невозможно оценить. Группа Renault сообщит новые целевые показатели, как только сможет", — добавляет компания.

Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".