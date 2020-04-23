МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала 2020 года упала на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 463,3 миллиарда вон (376 миллионов долларов), следует из отчетности компании.

Выручка по итогам квартала составила 25,3 триллиона вон (20,5 миллиарда долларов), что на 5,6% больше показателя годичной давности. Операционная прибыль при этом увеличилась на 4,7% — до 863,8 миллиарда вон (700,6 миллиона долларов).

За первый квартал компания продала 903,4 миллиона машин — на 11,6% меньше, чем год назад. Компания связывает снижение объема продаж в основном с временным прекращением производства на предприятиях в Южной Корее и ослаблением мирового спроса из-за коронавируса.

"Компания ожидает, что столкнется с ослаблением прибыльности во втором квартале, поскольку воздействие COVID-19 продолжает наносить ущерб спросу на автомобили во всем мире в условиях слабого состояния мировой экономики", — отмечает Hyundai Motor.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире. Выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.