МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Рекордное с 2014 года количество автомобилей было продано в кредит в первом квартале текущего года, сообщают Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) совместно с агентством "Автостат".

"В январе-марте 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 218,2 тысячи единиц. По сравнению с первым кварталом 2019 года, число выданных автокредитов выросло на 11,6% (в январе-марте 2019 года — 195,5 тыс. ед.). При этом количество проданных в кредит автомобилей в первом квартале 2020 года оказалось наивысшим для аналогичных периодов прошлых лет, начиная с первого квартала 2014 года", — говорится в сообщении.

По данным агентства "Автостат", объем рынка новых легковых автомобилей в первом квартале 2020 года увеличился на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 375,6 тысячи единиц.

За отчетный период самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (17,7 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (13,2 тысячи единиц), Московской области (13,1 тысячи единиц), а также республиках Татарстан (10,7 тысячи единиц) и Башкирия (9,4 тысячи единиц).

Самый большой рост выдачи автокредитов в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был зафиксирован в Омской (+30,1%) и Белгородской (+25,4%) областях, Краснодарском крае (+19%), а также в Ульяновской области (+18,3%) и Ставропольском крае (+17,6%). В то же время в ряде регионов из топ-30 количество выданных автокредитов снизилось, в том числе, в Пермском (-3,4%) и Красноярском (-3,1%) краях, в Чувашской (-0,5%) и Удмуртской (-0,1%) республиках. В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 11,2% и 11,1% соответственно.

"В первом квартале 2020 года был отмечен достаточно активный рост выдачи автокредитов. Причем этот рост не смогли притормозить ни все более консервативная кредитная политика банков, которые все реже одобряют заявки граждан на автокредиты, ни ситуация с распространением коронавирусной инфекции", — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, основной причиной, объясняющей рост выдачи кредитов на покупку авто, стали госпрограммы льготного автокредитования, реализация которых в этом году стартовала с января, а не в марте, как в прошлом году. "Однако, в апреле, прежде всего в связи с самоизоляцией граждан, мы ожидаем существенного сокращения выдачи автокредитов", — добавил Викулин.