МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России принял решение ввести четырехдневную рабочую неделю с 29 июня, рассказал РИА Новости представитель компании.

"Главным приоритетом "АвтоВАЗа" является сохранение рабочих мест. Исходя из значительных негативных прогнозов рынка на апрель-май и прогнозируемого аналитиками 30-50% годового снижения рынка, компания вводит сокращенную 4-дневную рабочую неделю с 29 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение было подписано 23 апреля", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркивает, что это решение является предварительным – компания надеется, что ситуация начнет улучшаться, так как российское правительство изучает вопрос о введении эффективных дополнительных мер по стимулированию российского авторынка. В случае восстановления рынка можно было бы сохранить 5-дневную рабочую неделю и после 29 июня, добавил он.

До этого 23 апреля стало известно, что входящий в группу "АвтоВАЗ" завод Lada Ижевск, на котором производят автомобиль Lada Vesta, приостановит конвейер с 27 по 30 апреля из-за нехватки компонентов. Сам "АвтоВАЗ" 13 апреля только перезапустил производство после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента.