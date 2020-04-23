МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом может вызвать спрос на лизинг автомобилей с защитой от вирусов и бактерий, сообщил РИА Новости генеральный директор лизинговой компании "Европлан" Александр Михайлов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

"Можно предположить, что коронавирусная инфекция уже задала некоторые тренды в автомобильной промышленности. Но тут речь, скорее, о выпуске автомобилей, оснащенных дополнительными системами и функциями: защитой от вирусов и бактерий. Такие авто предлагают, например, китайские производители…. Что касается лизинга, то наша компания работает с автомобилями любых марок, если будут запросы на машины "с защитой от коронавируса", – мы их удовлетворим. Но каких-то серьезных изменений в плане продуктов ожидать не стоит", — сказал Михайлов.

По его мнению, ждать на фоне коронавируса стремительного развития рынка беспилотной техники не стоит. "Это очень сложный процесс, требующий глобальных изменений дорожной инфраструктуры и законодательной базы. Во всем мире такой переход займет не менее 10 лет…. Логично предположить, что столкнувшись с ситуацией необходимости ограничения социальных контактов, человечество будет стимулировать этот процесс и он пойдет быстрее", — добавил собеседник агентства.

Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц. ЛК "Европлан" на 100% принадлежит ПАО "Сафмар финансовые инвестиции".