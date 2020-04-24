МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors в первом квартале 2020 года упала в 2,4 раза — до 266 миллиардов корейских вон (216 миллионов долларов), говорится в отчетности компании.

При этом выручка за квартал составила 14,567 триллиона вон (11,8 миллиарда долларов), увеличившись на 17% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль снизилась на 25% и составила 445 миллиардов вон (361 миллион долларов). За текущий квартал компания продала 649 тысяч автомобилей, что на 1,9% меньше показателя предыдущего года.

Компания отмечает, что в первом квартале мировые поставки и продажи автомобилей, особенно в Китае, снизились из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Kia предполагает, что показатели могут ухудшиться во втором квартале.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 3 миллионов автомобилей, имеет 14 заводов в пяти странах.