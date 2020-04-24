МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 24 апреля, совещание в режиме видеоконференции по ситуации, которая складывается в отечественной автомобильной промышленности. как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта отрасль экономики уже начала переживать вполне очевидные и понятные проблемы.

"Сегодня президент будет заниматься состоянием дел в автомобильной промышленности. Он уже ранее начал серию отраслевых совещаний, совещания призваны определить набор мер поддержки таким системообразующим отраслям нашей экономики", — заявил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что ранее у Путина состоялось аналогичное совещание по ситуации в строительной отрасли. Также президент встречался с представителями банковской сферы, занимался вопросами развития ОПК.

"И эти совещания будут продолжены в дальнейшем тоже", — отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что российских автопроизводителей на совещании будут представлять генеральный директор крупнейшего российского предприятия по производству тяжелых машин "Камаз" Сергей Когогин, глава "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, руководитель "Соллерс" Вадим Швецов, президент Акционерного общества "Автоваз" Ив Каракатзанис. Со стороны правительства в совещании примут участие профильные министры: глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Евгений Дитрих.

"Совещание важное, значение нашего автопрома для экономики трудно переоценить. И проблемы, которые автопром уже начал переживать, вполне очевидны и понятны", — подчеркнул Песков.