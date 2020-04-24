МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Автопроизводителям в условиях коронавируса нужно подставить плечо, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

"На автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране. Это и крупные поставщики, и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции и так далее", — сказал президент РФ.

"Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрому, подставить плечо производителям, и прежде всего — поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих. Чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности этой совместной работы", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что автомобильная промышленность должна стать одной из опорных отраслей в восстановлении российской экономики.

"Убежден, что, как и строительный комплекс, автопром способен стать одним из базовых опорных секторов для восстановления всей экономики", — пояснил президент.

Важно при строгом соблюдении санитарных и профилактических мер в условиях коронавируса обеспечить работу автопрома, сберечь рабочие места, заявил Путин.

"Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям, и прежде поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранять занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов", — сказал он.

ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ

Российский автопром имеет опыт преодоления кризисных ситуаций в экономике, в том числе в период 2008-2009 годов, в настоящее время необходимо определиться с конкретными параметрами поддержки отрасли, заявил Путин.

"У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома, многие коллеги, которые работали тогда, помнят эти 2009-2008 годы, в том числе на фоне глобального кризиса, с которым в то время столкнулся весь мир. Тогда своевременные адресные решения позволили производителям пройти сложный период", — сказал Путин.

Он добавил, что в указанный период "отрасль показала хорошую динамику восстановления и качественного развития".

"Конечно, текущий момент имеет свою специфику, и бизнес ее хорошо понимает на примере своих предприятий и регионов, где они работают. Поэтому, считаю важным, сегодня вместе с вами — руководителями компаний, представителями правительства обсудить и определить конкретные параметры и направления в поддержке автомобильной промышленности и всего автомобильного рынка", — заключил президент.

"Конечно, при всей остроте текущего момента, нам важно видеть стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности, так выстраивать партнерскую работу бизнеса, регионов, федеральных ведомств, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, крепкие связи по всей производственной цепочке", — подытожил он.