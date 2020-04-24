МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Правительство выделило 10,27 миллиарда рублей в качестве поддержки региональных операторов по обращению с отходами в период коронавируса, деньги будут направлены в регионы на следующей неделе, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Правительство согласовало меры поддержки регоператоров по обращению с ТКО на 10,247 миллиарда рублей. Финансирование на поддержку оказания услуг по вывозу ТКО для населения начнет направляться в регионы начиная со следующей недели", — говорится в сообщении.

Как поясняется в документе, 9,42 миллиарда рублей будут выделены субъектам России для обеспечения устойчивой работы региональных операторов, еще 824 миллиона получат кредитные организации на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным региональным операторам на увеличение оборотных средств.

Ранее заместитель главы Минприроды Константин Румянцев сообщал, что сами региональные операторы смогут получить деньги не раньше начала июля из-за существующего механизма доведения средств.

В Российском экологическом операторе уточнили, что поддержку из бюджета не получат обеспеченные регионы: Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область. Сложности с получением субсидий будут у регионов, которые до сих пор не разработали территориальные схемы по обращению с отходами.