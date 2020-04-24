МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Росстандарт в связи с коронавирусом переводит сертификацию автомобилей в дистанционный формат, сообщается на сайте агентства.

Переход на новый формат по оформлению одобрений типа транспортных средств (ОТТС) обсуждался на совещании 23 апреля, проходившем в режиме видеоконференции, с участием заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова и представителей органов по сертификации, испытательных лабораторий, автопроизводителей, АО "Электронный паспорт", ФГУП "НАМИ".

"В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире Росстандарт переводит работы по сертификации автомобилей в дистанционный формат. Меры приняты для максимального дистанцирования людей в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019", — говорится в сообщении.

Предполагается переход на дистанционный способ обмена документами и использование их отсканированных версий при формировании дел ОТТС, а также запускается возможность оформления ОТТС в электронном формате. Соответствующий сервис разработан компанией "Электронный паспорт".

Как сообщается, на первом этапе (конец апреля — первая половина мая) такая возможность будет предоставлена для оформления ОТТС на легковые и легкие коммерческие автомобили, а со второй половины мая услугой смогут воспользоваться и все остальные категории транспортных средств.

"С запуском системы электронных ОТТС будут оптимизированы процедуры их оформления, повышен уровень прозрачности работ и ускорен вывод новых моделей автомобилей на рынок. Также в неблагоприятных эпидемиологических условиях это позволит ограничить личные контакты специалистов и обеспечить автопроизводителей сертификационными документами, необходимыми для сохранения их работоспособности и бесперебойной отгрузки готовой продукции", — приводятся в сообщении слова Кулешова.