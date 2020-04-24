МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.

В пятницу Путин провел совещание о ситуации в отечественном автопроме. Президент отметил, что компании сейчас активно ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса — это, прежде всего, использование современных электронных сервисов.

"Нужно не мешать, а, наоборот, быстрее снимать административные барьеры для применения таких новаций, в том числе на автомобильном рынке. Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей", — сказал Путин.