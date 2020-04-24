МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает выделить 2,5 миллиарда рублей на новую программу "Доступная аренда" для поддержки автопрома в России, рассказал на совещании у президента Владимира Путина глава министерства Денис Мантуров.

"По аренде — то, что коллеги высказали, помимо финансового лизинга предлагается ввести новую программу "Доступная аренда", мы это поддерживаем, посчитали, и предлагаем выделить сумму на эту программу примерно 2,5 миллиарда рублей. Это даст возможность в первую очередь поддержать предприятия малого и среднего бизнеса", — сказал Мантуров.