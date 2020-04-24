МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по автопрому пообещал поддержку от государства автопредприятиям с локализацией производства в Российской Федерации.

"В целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают и наращивают уровень локализации, создают качественные современные рабочие места в России", — сказал Путин.