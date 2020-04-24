МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по автопрому поручил направить в текущем году дополнительно еще 7 миллиардов рублей на финансирование программ льготного автокредитования.

Глава государства отметил необходимость поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. По его словам, в России уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки.

"Имею в виду льготные программы автокредитования, такие как "семейный автомобиль" или "первый автомобиль", когда, например, молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10%. Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 миллиардов рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", — заявил президент.

Он также поручил направить дополнительно 6 миллиардов рублей на программы льготного лизинга.

"Предлагаю также расширить программы льготного лизинга автомобильной техники, грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, которая востребована в малом и среднем бизнесе на селе…. А именно — дополнительно направить 6 миллиардов рублей на такие программы, как "Льготный автолизинг", такая программа у нас есть, как "Российский тягач", "Свое дело", которые также предполагают скидку покупателю по авансовым платежам", — сказал глава государства.

Он также предложил выделить 2,5 миллиарда рублей на льготный лизинг для компаний, предоставляющих каршеринговые услуги. "Предлагаю для них также предусмотреть льготные лизинговые механизмы и выделить на эти цели 2,5 миллиарда рублей", — заявил президент.

Также по поручению президента 5 миллиардов рублей будет направлено на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей.

"Считаю необходимым направить еще 5 миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи. Тем самым повысить оперативность и доступность медицинской помощи, в том числе для жителей малых городов и сел", — сказал Путин.

Он отметил, что такой заказ поможет стимулировать спрос и станет поддержкой для автопроизводителей.

"Но прежде всего, он (заказ — ред.) жизненно важен для всей страны: для регионов, для людей. Рассчитываю, что контракты будут выполнены качественно и в срок", — подчеркнул президент.