САМАРА, 24 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует работать в режиме четырехдневной рабочей недели с 29 июня по 27 декабря, сообщил официальный профсоюз предприятия.

"АвтоВАЗ" 23 апреля сообщил, что ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России принял решение ввести с 29 июня четырехдневную рабочую неделю. Решение является предварительным, и в случае восстановления рынка будет сохранена 5-дневка, сообщало предприятие.

"В соответствии с приказом и Трудовым кодексом, режим неполной рабочей недели (с понедельника по четверг) вводится для всех сотрудников "АвтоВАЗа" (за исключением работников, занятых выполнением непрерывных работ и неотложных работ) с оплатой труда пропорционально отработанному времени. Такой режим запланирован с 29 июня по 27 декабря текущего года", — говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что завод сможет вернуться к прежнему графику полной рабочей недели, если ситуация на российском автомобильном рынке будет меняться в положительную сторону.

Профсоюз также обратился к руководству "АвтоВАЗа" с просьбой проработать вопрос по организации общественных и временных работ для персонала на период режима неполной рабочей недели, а также сохранить в полном объеме месячную оплату труда не ниже 1,3 величины прожиточного минимума, уровень доплат за работу на "АвтоВАЗе" и уровень ежемесячного пособия женщинам, находящимся в декретном отпуске.

"АвтоВАЗ" 13 апреля перезапустил производство после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — "АвтоВАЗ" и в Ижевске — "Лада Ижевск".