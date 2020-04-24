МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. "Камаз" по итогам 2019 года получил чистый убыток по МСФО в размере 1,955 миллиарда рублей против прибыли в 1,588 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.

"Непростая ситуация на российском рынке тяжёлых грузовиков, рост финансовой нагрузки, связанный с инвестиционным циклом компании, явились причиной получения группой "Камаз" убытка по результатам 2019 года в размере 1 955 миллиона рублей", — говорится в сообщении компании.