МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" сейчас почти на нуле, а затраты составляют порядка 2 миллиардов рублей в неделю, и даже когда конвейер полностью заработает, останется проблема с оборотными средствами, заявил глава компании Ив Каракатзанис на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Сейчас продажи почти на нуле. Затраты у нас составляют порядка 2 миллиардов рублей в неделю. И даже когда конвейер снова заработает, с оборотными средствами будут огромные проблемы на несколько месяцев. Нам не хватит оборотных средств, чтобы поддерживать смежников, чтобы выполнять обязательства перед собственными сотрудниками. В частности, нам предстоит 15 мая оплата утилизационного сбора в размере 20 миллиардов рублей", — сказал Каракатзанис.

Он в связи с этим отметил, что сейчас очень нужна поддержка государства, чтобы обеспечить автопроизводителей дополнительной ликвидностью до конца года — это позволит поддержать все предприятия в цепочке поставок от автозавода до дилеров.

"Мы бы очень хотели попросить вас и правительство поддержать рынок при помощи следующих мер стимулирования, особенно высоколокализованных автопроизводителей. Во-первых, увеличить ассигнования на программы льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на 2020 год, и продлить действие этих программ. Ввести новые льготные автокредиты для докторов и медицинских работников, чтобы поддержать их в этой сложной ситуации", — также сказал глава "АвтоВАЗа"

"Также — ввести программу субсидирования для обновления автопарка с тем, чтобы можно было сдавать машины в trade-in и получать скидку. В эту программу можно было бы включить автопарк старше шести лет", — добавил Каракатзанис.

Кроме этого он, равно как и его коллеги, попросил перенести госзакупки автотехники с запланированного периода 2021–2022 годов на этот год и разрешить использование средств, выделенных на нацпроекты 2021–2024 годов для госзакупок, в этом году.