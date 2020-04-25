МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.

"Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отсрочка по выплатам будет действовать 4-6 месяцев, после этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП, сообщается на сайте.

"В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм", — уточняют авторы сообщения.

Налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам входят в первый пакет мер помощи экономике, правительство утвердило его по поручению президент РФ Владимира Путина.

Ранее Мишустин заявлял, что правительство продолжает принимать меры, чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на экономику России, в том числе идет реализация плана первоочередных мероприятий. Премьер-министр подчеркивал, что главная цель данного плана — помощь людям и бизнесу в текущей непростой ситуации.