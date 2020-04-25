ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Российские власти для поддержки бизнеса на фоне распространения в стране коронавируса могли бы смелее отменять налоговые платежи и предоставить льготы арендодателям, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Нужно, может быть, смелее отменять налоговые платежи. Нужно посмотреть всё, что связано с платежами за государственное имущество, и предоставить льготы для арендодателей", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на телеканале "Россия 1".

Правительство России ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях распространения в стране коронавируса. В рамках пакета субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей смогут рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Планируется, что компании, получившие отсрочку, в дальнейшем будут гасить эти платежи постепенно в течение года равными частями, сказал накануне глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

В настоящий момент к отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, в РФ отнесены авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, розничная торговля непродовольственными товарами, деятельность в сфере туризма, организации дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг населению, деятельность в области здравоохранения.