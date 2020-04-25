ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Более 40% персонала группы "Аэрофлот" на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса находится в отпусках, сообщил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1" глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"В целом группа компаний "Аэрофлот" — у нас 35 тысяч человек только авиационная составляющая, это наши четыре компании. 42% персонала находится в отпусках. У многих, особенно пилотов, бортпроводников, накопились отпуска, мы здесь договорились о том, что они отдыхают", — сказал Савельев.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

"Аэрофлот" также был вынужден сократить количество рейсов по РФ в апреле и мае в связи с ограниченным спросом.