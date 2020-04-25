МОСКВА 25 апр — ПРАЙМ. Кризис в отрасли, вызванный пандемией коронавируса, показал, что вместе с туризмом страдают десятки отраслей экономики, связанных с ним, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Ситуация с коронавирусом наглядно продемонстрировала огромную роль туризма с учетом прямого и косвенного влияния на десятки отраслей экономики. Поэтому сейчас правительство России работает над дополнительными мерами поддержки. В частности, обсуждается возможность субсидирования части процентной ставки по кредитам на строительство и реконструкцию отелей, а также ряд других мер", — заявила Догузова, выступая на чрезвычайным совещанием министров туризма и глав туристских администраций стран G20 в формате онлайн-конференции.

В своем выступлении руководитель Ростуризма рассказала, что в России туризм является одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики: по предварительной оценке, российская индустрия туризма несет убытки в объеме не менее 4 миллиардов долларов США ежеквартально. В отрасли туризма работает порядка 2,5 миллиона человек, часть из которых могут потерять рабочие места.

Рассказывая о планах по восстановлению отрасли после кризиса, Догузова остановилась на инициативах в части въездного туризма, подтвердив планы страны по запуску единой электронной визы на территории всей страны с 1 января 2021 года.

Поддерживая стремление к восстановлению международных туристических потоков, глава ведомства также обратила внимание на важность совместной работы по выходу отрасли из кризиса и поддержала инициативу Всемирной туристской организации по мониторингу ограничений, вызванных распространением коронавируса.

"Мы предлагаем открыто и транспарентно обсуждать дальнейшие шаги по восстановлению отрасли и выходу из карантинных мер. Это позволит всем странам объективно оценивать риски и налаживать взаимные туристские потоки с учетом текущей ситуации. В этой связи мы всецело приветствуем усилия Всемирной туристской организации, направленные на создание платформы для оперативного взаимодействия представителей туристских властей. Кроме того, мы просили наших коллег скоординировать работу по мониторингу действующих ограничительных мер с планируемыми датами их снятия", — сказала она.