ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев назвал ситуацию с пандемией коронавируса самым тяжёлым кризисом в авиации за время его работы в "Аэрофлоте".

"У нас грустная статистика, авиационная отрасль — она первая получает удар в любом кризисе. Я уже двенадцатый год работаю в "Аэрофлоте", для меня в "Аэрофлоте" это девятый кризис, если считать ледяной дождь, вулкан — помните? И атипичную пневмонию, птичий, свиной, грипп, Эболу и так далее. Но это — самый тяжелый кризис. Кризис довольно жесткий, мы — практически все авиакомпании — остановлены", — сказал Савельев в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1".

"Чем мы больше стоим, тем сложнее будет подниматься, многие могут вообще не подняться, потому что долги, персонал. Мы сейчас еще держим на плаву всю эту ситуацию, но если денег вообще не будет, и мы израсходуем кредиты банковские, тогда там будет вскрыт, условно, третий пакет, когда мы начнем уже действовать более жестко, вот этого вот очень не хотелось. Кризис — китайский иероглиф, который, как говорят, имеет две стороны, да, первая сторона — это опасность, с чем мы столкнулись, вторая сторона — это возможности", — добавил он.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

"Аэрофлот" также был вынужден сократить количество рейсов по РФ в апреле и мае в связи с ограниченным спросом.