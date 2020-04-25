МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Более 520 московских предприятий, относящихся к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям, получат отсрочку на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что отсроченные выплаты можно будет погасить с 1 октября 2020 по 1 октября 2021 года.

"Предприниматели, занятые в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, получат отсрочку на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС. Это коснется 526 предприятий и 3,3 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил три пакета мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом: 24 и 31 марта и 15 апреля.